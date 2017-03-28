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Игрок мексиканского клуба попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей обратился к главному арбитру с просьбой отменить пенальти во время товарищеского матча против команды «Америка».

Как сообщает Lenta.ru, на 33-й минуте встречи судья назначил удар с одиннадцатиметровой отметки за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.

В результате матч окончился победой «Америки» со счетом 2:0.

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