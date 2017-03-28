Игрок мексиканского клуба попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти (видео)
Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей обратился к главному арбитру с просьбой отменить пенальти во время товарищеского матча против команды «Америка».
Как сообщает Lenta.ru, на 33-й минуте встречи судья назначил удар с одиннадцатиметровой отметки за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.
Fair Play: Luis Gabriel Rey pide anular penal a favor de su equipo en partido contra el América, https://t.co/Xa9VrFcklh pic.twitter.com/k0iGBSPKCr— Revista etcétera (@revistaetcetera) 28 марта 2017 г.
В результате матч окончился победой «Америки» со счетом 2:0.
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