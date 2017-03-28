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Забелинская решила продать подаренный за олимпийскую медаль BMW

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российская велогонщица Ольга Забелинская решила продать автомобиль BMW X4, который ей подарили за серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Facebook спортсменки. 

За машину спортсменка планирует выручить 2,75 миллиона рублей. 

Велогонщица в Рио завоевала серебро в раздельной гонке. На ее счету также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне в этой же дисциплине и третье место в групповой гонке. 

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