Забелинская решила продать подаренный за олимпийскую медаль BMW

Российская велогонщица Ольга Забелинская решила продать автомобиль BMW X4, который ей подарили за серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Facebook спортсменки.

За машину спортсменка планирует выручить 2,75 миллиона рублей.

Велогонщица в Рио завоевала серебро в раздельной гонке. На ее счету также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне в этой же дисциплине и третье место в групповой гонке.