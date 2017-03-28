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«Арсенал» готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евро

Источник:  RMCКомментарии

Голкипер лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу может переехать в чемпиона Англии.

Как сообщает RMC Sport, на игрока сборной Португалии претендует лондонский «Арсенал», который намерен укрепить вратарскую линию по окончании текущего сезона. Отмечается, что «канониры» готовы выложить за футболиста 15 млн евро, однако, столичному клубу придется выиграть борьбу за Патрисиу у французского «Марселя».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также рассматривает возможность приглашения голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля.

В нынешнем сезоне капитан «Спортинга» провел во всех турнирах 31 матч, пропустил 33 гола и в 12-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает действующего чемпиона Европы в 16 млн евро, а его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до 2022 года.

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