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Россия передала Вьетнаму экипировку для занятий самбо

Источник:  ТАССКомментарии

Вьетнам получил в подарок от России спортивную экипировку для занятий самбо. Доставка и передача была организована через посольство России в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).

«Для дальнейшего развития, проведения тренировок и участия ассоциации в соревнованиях Международная федерация самбо предоставила ей на безвозмездной основе 50 комплектов спортивной экипировки: куртки, шорты, борцовки и пять комплектов судейской формы», – сообщил на церемонии передачи формы посол РФ в СРВ Константин Внуков.

В ответном слове начальник Главного управления спорта Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Выонг Бить Тханг поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь в развитии спорта в СРВ.

Отметим, что в прошлом году делегация Вьетнама приняла участие в шестых Международных спортивных играх Дети Азии в Якутске.

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