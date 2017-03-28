Россия передала Вьетнаму экипировку для занятий самбо
Вьетнам получил в
подарок от России спортивную экипировку для занятий самбо. Доставка и передача
была организована через посольство России в Социалистической Республике Вьетнам
(СРВ).
«Для дальнейшего развития, проведения тренировок и участия ассоциации в соревнованиях Международная федерация самбо предоставила ей на безвозмездной основе 50 комплектов спортивной экипировки: куртки, шорты, борцовки и пять комплектов судейской формы», – сообщил на церемонии передачи формы посол РФ в СРВ Константин Внуков.
В ответном слове начальник Главного управления спорта Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Выонг Бить Тханг поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь в развитии спорта в СРВ.
Отметим, что в прошлом году делегация Вьетнама приняла участие в шестых Международных спортивных играх Дети Азии в Якутске.