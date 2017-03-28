Бельгийский журналист: Футболистам сборной России остро не хватает таланта

Редактор спортивного отдела ведущего бельгийского издания «Ньюсблад» Лудо Вандевалле поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча Россия - Бельгия.

- Вашим сегодняшним игрокам остро не хватает таланта. Очень трудно добиться серьезного результата, когда вы не имеете в своем составе хороших игроков. Вообще. В вашей сборной нет никого, кроме Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева.

Ни одного громкого имени больше. Полагаю, остальные совершенно не известны за рубежом.

- Насколько важен предстоящий матч для Бельгии?

- Абсолютно не важен. Это лишь контрольная игра, ничего более. Плюс у нас колоссальные потери. Эден Азар, Кевин де Брейне, Венсан Компани, Тома Менье не сыграют из-за травм. Лучшие игроки сборной! Кроме того, Роберто Мартинес не взял в поездку основного вратаря Тибо Куртуа, Маруана Феллаини и Лорана Симана. По сути из-за разных причин выпала вся основа. Вы должны понимать, что в майках национальной сборной выйдет отнюдь не лучшая команда Бельгии. Скорее что-то близкое к резерву.

- То есть такая Бельгия, можно сказать, слабее России?

- Конечно. Наши слабости отчетливо проявились в важнейшем с точки зрения отбора на чемпионат мира домашнем матче против Греции в прошлую субботу. Бельгия не смогла победить, хотя в оптимальных условиях была бы обязана сделать это. Теперь же судьба путевок от нашей группы совсем не ясна, - сказал журналист в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Бельгия состоится сегодня на стадионе «Фишт» в рамках подготовки к Кубку конфедераций. В последнем товарищеском матче россияне уступили команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.