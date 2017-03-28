Зураб Азмайпарашвили: Информация FIDE об отставке Илюмжинова является официальной

Глава Европейского шахматного союза (ECU) Зураб Азмайпарашвили заявил, что информация об уходе главы FIDE Кирсана Илюмжинова считается официальной.

При этом, Азмайпарашвили подчеркнул, что внесение Илюмжинова в санкционный список властей США негативно влияет на спортивную организацию.

«Я член президентского совета FIDE как президент Европейского шахматного союза. Информация на сайте FIDE – это официальная информация. У меня нет повода не верить официальной информации FIDE.

Внутри FIDE много раз обсуждались санкции. В свое время Илюмжинов сам же предложил приостановить его функции – имеются в виду не только контрактные, финансовые моменты, но и представительские. На что президентский совет FIDE в свое время согласился. То, что Илюмжинов сейчас отрицает что-то, мне непонятно, я не могу это комментировать. Но я лично был на том президентском совете.

Санкции против Илюмжинова не аннулированы, они продолжают иметь место. Это ставит организацию в очень неприятную ситуацию. Санкции Илюмжинова негативно сказываются на FIDE. Мы до сих пор не знаем, почему Илюмжинов находится в санкционном списке. Но факт остается фактом. Мы не можем игнорировать этот факт», – цитирует Азмайпарашвили агентство «Р-Спорт».

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Там же указано, что в апреле состоится внеочередное заседание Совета, на котором будет объявлено имя временно исполняющего обязанности президента федерации.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».