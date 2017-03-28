Букмекеры считают Бельгию фаворитом в матче с Россией
Букмекерские конторы
выставили котировки на товарищеский матч Россия – Бельгия, который пройдет во
вторник в Сочи.
По версии букмекеров Бельгия считается фаворитом игры. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2,27, тогда как на победу России и на ничью – с коэффициентом 3,12.
Ставка на то, что в матче будет забито от трех голов и больше идет с коэффициентом 2,10.
Напомним, товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
Игра станет первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция
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