Букмекеры считают Бельгию фаворитом в матче с Россией

Букмекерские конторы выставили котировки на товарищеский матч Россия – Бельгия, который пройдет во вторник в Сочи.

По версии букмекеров Бельгия считается фаворитом игры. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2,27, тогда как на победу России и на ничью – с коэффициентом 3,12.

Ставка на то, что в матче будет забито от трех голов и больше идет с коэффициентом 2,10.

Напомним, товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Игра станет первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча