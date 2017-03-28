Глава шахматной Федерации США: Мы и не скрываем, что хотели бы видеть во главе FIDE другого человека

Президент Федерации шахмат США Гари Уолтерс прокомментировал заявление главы FIDE Кирсана Илюмжинова, который ранее опроверг свой уход из спортивной организации, отметив, что провокации идут со стороны представителей Америки.



«Что касается слов об импичменте – это неправда. Хотя мы и не скрываем, что хотели бы видеть во главе FIDE другого человека, мы никогда не принимали участие в организации импичмента или даже разговорах о нем. Наша позиция хорошо известна. Мы предоставили FIDE открытое письмо от 14 февраля 2017 года, оно было опубликовано на Chess Life Online, а доступ к нему можно получить через официальный сайт нашей федерации. В этом письме есть заявление о том, что мистер Илюмжинов внес смуту в великую игру шахматы», – приводит слова Уолтерса агентство «Р-Спорт».



Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Там же указано, что в апреле состоится внеочередное заседание Совета, на котором будет объявлено имя временно исполняющего обязанности президента федерации.



Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.



Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».



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