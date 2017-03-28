Президент Шахматной федерации Англии: Ситуация в FIDE – полный хаос

Президент Шахматной федерации Англии Доминик Лоусон считает, что ситуация в Международной федерации шахмат (FIDE) представляет собой полный хаос.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что президент федерации Кирсан Илюмжинов принял решение уйти в отставку.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».

- По инциденту с Илюмжиновым могу сказать только одно: ситуация в FIDE представляет собой полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально, - сообщил Лоусон «Р-Спорт».

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