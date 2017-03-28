Услугина стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России
Биатлонистка Ирина Услугина, представляющая Тюменскую область, заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Увате.
Спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и прошла 15-километровую дистанцию за 45 минут и 34 секунды. Второй стала Тамара Воронина из Свердловской области, третьей финишировала Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова, для которой чемпионат страны - первые официальные соревнования после рождения дочери, заняла 15-е место.
Ранее в Увате женщины соревновались в спринте и пасьюте. Обе эти гонки выиграла Светлана Миронова.
Напомним, 29 марта спортсменки выступят в сингл-миксте и смешанной эстафете.
Чемпионат России по биатлону
Уват
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Ирина Услугина
2. Тамара Воронина
3. Лариса Куклина
4. Маргарита Васильева
5. Светлана Бочкарева
6. Анастасия Загоруйко
7. Екатерина Шумилова
8. Наталья Гербулова
9. Виктория Сливко
10. Анастасия Толмачева
...12. Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) +4:04.6 (3)
...15. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) +4:20.5 (2)