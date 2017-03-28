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Услугина стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Биатлонистка Ирина Услугина, представляющая Тюменскую область, заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Увате.

Спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и прошла 15-километровую дистанцию за 45 минут и 34 секунды. Второй стала Тамара Воронина из Свердловской области, третьей финишировала Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова, для которой чемпионат страны - первые официальные соревнования после рождения дочери, заняла 15-е место. 

Ранее в Увате женщины соревновались в спринте и пасьюте. Обе эти гонки выиграла Светлана Миронова.

Напомним, 29 марта спортсменки выступят в сингл-миксте и смешанной эстафете.

Чемпионат России по биатлону

Уват (Тюменская область)

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Ирина Услугина (Тюменская область) — 45:34.0 (0)

2. Тамара Воронина (Свердловская область) +1:01.5 (0)

3. Лариса Куклина (ЯНАО) +2:03.0 (1)

4. Маргарита Васильева (Красноярский край) +2:07.5 (1)

5. Светлана Бочкарева (Удмуртская республика) +2:25.6 (2)

6. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) +2:44.5 (3)

7. Екатерина Шумилова (ХМАО) +2:56.0 (3)

8. Наталья Гербулова (Красноярский край) +2:57.1 (0)

9. Виктория Сливко (Тюменская область) +3:04.3 (3)

10. Анастасия Толмачева (Тюменская область) +3:17.3 (0) 

...12. Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) +4:04.6 (3)

...15. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) +4:20.5 (2) 

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