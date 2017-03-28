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Игрок юношеской испанской команды подрался с болельщиком во время матча

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Игрок испанской команды «Прат» устроил драку с болельщиками во время матча юношеского первенства Каталонии с «Андоррой», сообщает «Газета.ru».

Игрок «Прата» получил красную карточку за стычку на поле, причиной которой стало то, что его команда не выбила мяч за пределы поля, когда получил травму игрок «Андорры».

По пути в раздевалку удаленный завелся из-за выкриков с трибуны и, несмотря на попытки партнеров сдержать его, пошел разбираться с болельщиками. Инцидент закончился небольшой потасовкой гостевой команды со зрителями. Видео драки засняло телевидение Андорры.

Отметим, что матч «Андорра» – «Прат» завершился вничью (2:2). 

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