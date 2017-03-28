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Кузнецова подверглась словесным нападкам на турнире в США (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова подверглась словесным нападкам зрителей на турнире в Майами. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что во время матча 1/8 финала с Винус Уильямс зрители начали шуметь, а один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, выкрикнул следующее: «Возвращайся в Москву». Другие зрители принялись свистеть и выражать негативное отношение.

Добавим, что матч завершился поражением уроженки Санкт-Петербурга со счетом 6:7, 3:6.

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