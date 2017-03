Кузнецова подверглась словесным нападкам на турнире в США (видео)

Российская теннисистка Светлана Кузнецова подверглась словесным нападкам зрителей на турнире в Майами. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что во время матча 1/8 финала с Винус Уильямс зрители начали шуметь, а один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, выкрикнул следующее: «Возвращайся в Москву». Другие зрители принялись свистеть и выражать негативное отношение.

"Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd