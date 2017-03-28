Вице-президент FIDE: Ситуацию может прояснить только сам Илюмжинов

Вице-президент FIDE Борис Кутин, представляющий Словению, высказал свое мнение по поводу ситуации в федерации.

- Ситуация получается очень некрасивая и непонятная, - заявил Кутин ТАСС. - В воскресенье состоялось заседание президентского совета FIDE, на котором Кирсан Илюмжинов действительно заявлял, причем дважды - до начала заседания и в самом его конце в рамках официального заявления - о своей возможной отставке. Он говорил, что если нужно, то он готов уйти в отставку. Однако письменного подтверждения этому нет, и поэтому возникла такая непонятная ситуация. Ее может прояснить только сам Илюмжинов. У Кирсана есть проблемы с санкциями и финансовая ситуация нелегкая.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что президент федерации Кирсан Илюмжинов принял решение уйти в отставку.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».