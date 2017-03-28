«Челси» лидирует в борьбе за ван Дейка
«Челси» является
главным претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Telegraph.
Не исключено, что 25-летний голландец станет новым рекордсменом по сумме трансфера за игрока обороны в премьер-лиге.
«Саутгемптон» рассчитывает выручить на продаже ван Дейка 50 миллионов фунтов.
Конкурентом «синих» в борьбе за защитника называют «Манчестер Сити», однако пока шансы «Челси» оцениваются выше.
Напомним, нынешний рекорд трансферной стоимость для защитника принадлежит Джону Стоунзу, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Эвертону» 47,5 миллионов фунтов.
Ван Дейк проводит второй сезон в «Саутгемптоне», куда перешел из «Селтика». В нынешнем сезоне он провел 21 матч в премьер-лиге и забил один гол.
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