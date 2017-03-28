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Услугина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тюменская биатлонистка Ирина Услугина выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.

На четырех огневых рубежах биатлонистка не допустили ни одного промаха. Серебро досталось Тамаре Ворониной из Свердловской области. Тройку замкнула Лариса Куклина (ЯНАО).

Чемпионат России по биатлону

Уват (Тюменская область)

Индивидуальная гонка

Женщины.

1. Ирина Услугина (Тюменская область) — 45:34.0 (0)

2. Тамара Воронина (Свердловская область) +1:01.5 (0)

3. Лариса Куклина (ЯНАО) +2:03.0 (1)

4. Маргарита Васильева (Красноярский край) +2:07.5 (1)

5. Светлана Бочкарева (Удмуртская республика) +2:25.6 (2)

6. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) +2:44.5 (3)

7. Екатерина Шумилова (ХМАО) +2:56.0 (3)

8. Наталья Гербулова (Красноярский край) +2:57.1 (0)

9. Виктория Сливко (Тюменская область) +3:04.3 (3)

10. Анастасия Толмачева (Тюменская область) +3:17.3 (0) 

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