Услугина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России
Тюменская биатлонистка Ирина Услугина выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.
На четырех огневых рубежах биатлонистка не допустили ни одного промаха. Серебро досталось Тамаре Ворониной из Свердловской области. Тройку замкнула Лариса Куклина (ЯНАО).
Чемпионат России по биатлону
Уват
Индивидуальная гонка
Женщины.
1. Ирина Услугина
2. Тамара Воронина
3. Лариса Куклина
4. Маргарита Васильева
5. Светлана Бочкарева
6. Анастасия Загоруйко
7. Екатерина Шумилова
8. Наталья Гербулова
9. Виктория Сливко
10. Анастасия Толмачева