Клаудио Браво: Как только я сел на скамйку запасных, появилось много ложной информации

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал информацию английских СМИ о возможном переходе в «Лейпциг».

«Я, как и мои родные, счастлив находиться в Англии. Как только я сел на скамейку запасных, появилось много ложной информации. Уверяю вас, за этими слухами нет никакой правды. К тому же, я хочу опровергнуть некоторые сообщения – у меня есть личный психолог и учитель английского языка. Он помогает мне быстрее адаптироваться к Премьер-лиге», – приводит слова чилийца интернет-портал Goal.

В нынешнем сезоне игрок сборной Чили провел во всех турнирах за «горожан» 29 матчей, пропустил 33 мяча и девяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает 33-летнего Браво в 12 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2020 года.