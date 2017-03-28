Федор Канарейкин: «Ак Барс» победил заслуженно, но серия могла «выкрутиться» в пользу «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги выступлению команды в сезоне и высказался о полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2-4).

– Серия с «Ак Барсом» была плотной, если не брать в расчет шестой матч, – приводит слова Канарекина официальный сайт КХЛ. – Но начинать с 0-2 противостояние с «Ак Барсом»… Очень сложно потом возвращаться. Вторую игру мы могли забирать. Действовали хорошо, вторую шайбу пропустили в пустые ворота. В первом – отыгрались на последней минуте, а в овертайме пропустили совсем легкую, нелогичную шайбу. Нельзя такие пропускать в плей-офф. «Ак Барс» победил заслуженно, но при этом скажу, что серия могла «выкрутиться» и в нашу сторону.

– Резюмируя, какую оценку вы поставили бы команде за сезон?

– Он получился добротным. Поставленную задачу можно было выполнить при стечении всех благоприятных обстоятельств, если бы сопутствовала удача. За регулярку поставлю твердую хорошую оценку, да и в плей-офф команда была конкурентоспособна.

Напомним, после окончания плей-офф «Авангард» не стал предлагать тренерскому штабу Канарейкина новый контракт.