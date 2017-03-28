Генеральный директор ИД «Советский спорт» Зоя Синицына отмечает сегодня свой день рождения

От редакции генерального директора поздравляет главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко:

- Зоя Михайловна! Весь наш коллектив искренне поздравляет Вас с днем рождения. Желаем исполнения всех желаний, счастья, здоровья, благополучия! Уверены, что все вместе мы сможем поднять нашу газету на невиданные прежде высоты! А от себя лично хочу добавить, что я испытываю огромное удовольствие работать рядом с таким умным, обаятельным и искренним человеком. Не скрою, наверное, впервые в моей жизни я иду в кабинет генерального директора только в приподнятом настроении! Еще раз счастья, любви и реализации всего задуманного!