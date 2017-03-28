Ирина Услугина: Поменяла технику стрельбы, и это мне помогло

Тюменская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.

- Вчера я плодотворно отдохнула головой и телом, а сегодня был уже совершенно другой настрой и состояние. Еще не совсем легко, но это уже большой шаг вперед. Дома я смотрела фильмы, читала книжки, занималась своим любимым хобби. Все это помогло. Солнце сегодня сказалось на гонке. Со второго круга лыжи начали немного подтупливать, но условия одинаковы для всех, так что особых трудностей для меня не было. У меня раньше не очень хорошо получалась стрельба стоя, поэтому летом я решили попробовать стрелять другим способом — со второй мишени. Мне понравилась, поэтому продолжаю так стрелять всегда, - цитирует Услугину СБР.

На четырех огневых рубежах Услугина не допустили ни одного промаха. Серебро досталось Тамаре Ворониной из Свердловской области. Тройку замкнула Лариса Куклина (ЯНАО).