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Азар хочет перейти в «Реал» из-за Зидана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает издание Metro, полузащитник «Челси» Эден Азар готовится к переезду в Мадрид.

Согласно информации источника, игрок сборной Бельгии готов перейти в «Реал», и уже приступил к изучению испанского языка. Отмечается, что футболист «синих» мечтает поработать с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

Также сообщается, что трансфер хавбека «Челси» состоится по окончании сезона. Лондонский клуб пытался продлить контракт с Азаром, однако, последний настаивает на своем уходе.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек «синих» провел во всех турнирах 31 матч, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2020 года.

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