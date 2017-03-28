Видаль не планирует летом уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль не намерен менять клуб в летнее трансферное окно.

В Италии не раз сообщалось о том, что на 27-летнего испанца претендуют «Интер» и «Милан». Однако агент Видаля Алехандро Кампано опроверг информацию о возможном переходе.

«Сейчас мы не думаем об этом. У него контракт с «Барселоной». И у него нет намерения что-то менять летом. Сейчас все внимание к тому, чтобы восстановиться после травмы», – приводит CalcioMercato.com.

Напомним, в феврале Видаль вывихнул голеностоп в конце матча с «Алавесом» (6:0) и выбыл на пять месяцев.

Добавим, что за два сезона в «Барселоне» Видаль провел 15 матчей в примере и забил два гола.

Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2020 года.