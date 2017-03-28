Сборная России сыграет с Бельгией в красной форме (фото)
Стали известны цвета формы, в которой сыграет сборная России в товарищеском матче против Бельгии.
Подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч в красной форме, вратарь сыграет в зеленом свитере.
Сегодня @TeamRussia сыграет с @BelRedDevils в красной форме! Вратарь - в зеленой! pic.twitter.com/4DX8OQGrgZ— Сборная России (@TeamRussia) 28 марта 2017 г.
Напомним, товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Игра станет первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция
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