Антон Заболотный: «Динамо» - всего лишь название клуба. Оно не вселяет в нас страха
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от встречи с «Динамо» в 28-м туре первенства ФНЛ (1:2).
- Это была принципиальная игра для вас?
- Да, безусловно. Она была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.
- До этого два матча против «Динамо» сложились очень удачно. Это как-то влияло на настрой, либо может вы четко понимали, как действовать против этого соперника?
- «Динамо» - это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас ни страха, ни ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат. У них свои задачи, у нас - свои. И, конечно, мы хотим побеждать каждого соперника, - приводит слова Заболотного официальный сайт «Тосно».
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Напомним, 26 марта «Тосно» проиграло «Динамо» со счетом 1:2. На гол Максима Палиенко бело-голубые ответили двумя мячами, забитыми Кириллом Панченко. Для команд это была третья встреча в сезоне. В первом круге первенства ФНЛ тосненцы выиграли у московского клуба в Химках со счетом 1:0. «Тосно» также обыграло «Динамо» в 1/8 финала Кубка России (3:2).
В турнирной таблице ФНЛ бело-голубые занимают первое место, имея в активе 62 очка. Клуб из Ленинградской области идет вторым и отстает от москвичей на восемь очков.
В 29-м туре «Динамо» примет на «Арене Химки» «Тамбов», а «Тосно» сыграет в Калининграде против «Балтики». Матчи состоятся 1 апреля.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция