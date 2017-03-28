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Сборная России в стартовом матче Всемирного кубка чемпионов встретится с командой Бразилии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола, женская сборная России сыграет с командой Бразилии в первом матче Всемирного кубка чемпионов 2017 года, который пройдет в Токио.

Отмечается, что команда из РФ также встретится со сборными Японии, США, Китая и Южной Кореи. 

Напомним, турнир пройдет с 5 по 10 сентября, а в мужской части соревнований сыграют команды Японии, Ирана, Франции, Бразилии, США и Италии. Этот турнир пройдет с 12 по 17 сентября.

Добавим, что в 2013 году победительницами турнира стали бразильские волейболистки, а сборная России заняла четвертое место.

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