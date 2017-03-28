«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика из Красноярского края, пригласив его на базу клуба

«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика Ярослава из поселка Инголь Красноярского края.

История началась в декабре прошлого года, когда Ярослав попросил у Деда Мороза велосипеды своим друзьям – трехлетнему Егору и пятилетней Лизе: «У них нет великов, а у моей сестры Ренаты есть. Они иногда просят кататься летом». При этом для себя Ярослав не попросил ничего. «Локомотив» посчитал неправильным оставить ребенка без подарков на Новый год и отправился поздравлять Ярослава в Красноярский край.

На этом история не закончилась. Перед матчем 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1) уже Ярослав приехал к нам в гости, чтобы познакомиться с командой, погулять по базе с голкипером Маринато Гилерме, потренироваться вместе с главным тренером Юрием Семиным и посмотреть дерби с лучших мест.