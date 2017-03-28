Иско: Переход в «Барселону»? СМИ приходится изобретать непонятные вещи

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон прокомментировал информацию, согласно которой он может перейти в «Барселону» по окончании текущего сезона.

«Мы уже привыкли к подобного рода слухам, особенно, когда игроки отправляются на матчи сборных. Честно говоря, я не знаю, откуда берется эта информация. СМИ приходится изобретать непонятные вещи», – цитирует полузащитника AS.

Испанские СМИ утверждают, что каталонский клуб готов предложить хавбеку «Реала» контракт на пять лет с зарплатой в 20 млн евро в год.

Ранее отец игрока заявил, что его сын обсудит свое будущее в мадридском клубе по окончании сезона. Не исключено, что Иско покинет «Реал», поскольку испытывает недостаток игровой практики.