Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иско: Переход в «Барселону»? СМИ приходится изобретать непонятные вещи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон прокомментировал информацию, согласно которой он может перейти в «Барселону» по окончании текущего сезона.

«Мы уже привыкли к подобного рода слухам, особенно, когда игроки отправляются на матчи сборных. Честно говоря, я не знаю, откуда берется эта информация. СМИ приходится изобретать непонятные вещи», – цитирует полузащитника AS.

Испанские СМИ утверждают, что каталонский клуб готов предложить хавбеку «Реала» контракт на пять лет с зарплатой в 20 млн евро в год.

Ранее отец игрока заявил, что его сын обсудит свое будущее в мадридском клубе по окончании сезона. Не исключено, что Иско покинет «Реал», поскольку испытывает недостаток игровой практики.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видаль не планирует летом уходить из «Барселоны»Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль не намерен менять клуб в летнее трансферное окно.Азар хочет перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает издание Metro, полузащитник «Челси» Эден Азар готовится к переезду в Мадрид.Клаудио Браво: Как только я сел на скамйку запасных, появилось много ложной информацииГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал информацию английских СМИ о возможном переходе в «Лейпциг».«Челси» лидирует в борьбе за ван Дейка«Челси» является главным претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Telegraph.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евроГолкипер лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу может переехать в чемпиона Англии.Анчелотти рассчитывает воспользоваться ситуацией Санчеса в «Арсенале»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Star.Неймар: Не только Месси впечатлен нашей игрой, многие следят за выступлением сборной БразилииНападающий сборной Бразилии Неймар высказался об игре своей команды, отметив, что его партнер по «Барселоне» Лионель Месси по достоинству оценил последние результаты его национальной команды.Серхио Рамос: Если Мбаппе перейдет в «Реал», наши игроки устроят ему теплый приемКапитан и защитник мадридского «Реала» порассуждал на тему возможного перехода в команду форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют ряд европейских клубов.Эусебио Сакристан: Люди могут не верить, но я откажусь возглавить «Барселону»Бывший полузащитник «Барселоны» Эусебио Сакристан, который ныне тренирует «Реал Сосьдад», исключил свое возвращение в «Барселону».«Галатасарай» интересуется Тошичемй полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.Ламела может вернуться в Серию АПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.Рауль не исключил возможности войти в тренерский штаб «Барселоны»Бывший форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес – о возможном приходе в «Барселону», критике фанатов, а также решении наставника сине-гранатовых Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.Варан подтвердил информацию о желании покинуть «Реал» в 2016 годуЗащитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, который минувшим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», высказался о своей ситуации в испанском клубе.«Арсенал» вступил в борьбу за ШмейхеляТренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером приступил к поискам усиления вратарской линии.«Тоттенхэм» может продать Роуза в «Манчестер Сити» и заменить его Люком ШоуЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз близок к переезду в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Mirror.«Челси» опередил «Арсенал» и «Барселону» в борьбе за 15-летнего хавбека «Рейнджерс»«Челси» достиг соглашения о переходе из «Рейнджерс» полузащитника Билли Гилмора, сообщает The Sun.«Ливерпуль» попробует приобрести Хамеса, если закончит сезон в первой четверке АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не отказался от идеи переезда в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает издание Mirror.Месси выступает против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает издание Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси заявил руководству клуба, что сине-гранатовые должны сохранить в своих рядах защитника Жорди Альбу.Технический директор «Барселоны»: Купить Верратти и Дибалу очень трудноТехнический директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о возможном усилении команды, а также приглашении полузащитника Марко Верратти и форварда Пауло Дибалы.Уилшер принял решение переехать в серию АКак сообщает Daily Mail, полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Футбол
«Челси» лидирует в борьбе за ван Дейка
Шахматы
Вице-президент FIDE: Ситуацию может прояснить только сам Илюмжинов
Теннис
Кузнецова подверглась словесным нападкам на турнире в США (видео)
Шахматы
Президент Шахматной федерации Англии: Ситуация в FIDE – полный хаос
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Франсиско Иско
Франсиско Исковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы