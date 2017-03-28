Устюгов завоевал третье золото чемпионата России в Ханты-Мансийске
Чемпион мира Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Ранее 24-летний лыжник завоевал золото на первенстве страны в скиатлоне и спринте.
Серебро досталось представителю Тюменской области Денису Спицову. Он на 20 секунд опередил Андрея Ларькова, выступающего за Татарстан.
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Мужчины
15 км (с)
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – 33.43,9
2. Денис Спицов (Тюменская обл.) – отставание 9,3
3. Андрей Ларьков (Татарстан) – + 31,8
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