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Устюгов завоевал третье золото чемпионата России в Ханты-Мансийске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Ранее 24-летний лыжник завоевал золото на первенстве страны в скиатлоне и спринте.

Серебро досталось представителю Тюменской области Денису Спицову. Он на 20 секунд опередил Андрея Ларькова, выступающего за Татарстан. 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

15 км (с)

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – 33.43,9

2. Денис Спицов (Тюменская обл.) – отставание 9,3

3. Андрей Ларьков (Татарстан) – + 31,8 

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