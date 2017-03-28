Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Зеландии одержала победу над Фиджи (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Westpac Stadium в Веллингтоне.

В каждом из таймов 22-летний полузащитник голландского «Зволле» Райан Томас забил по голу.

Новая Зеландия стала победителем группы A третьего раунда отборочного турнира зоны Океании и теперь сыграет с победителем группы B за выход в стыковые матчи с командой из Южной Америки. На данный момент в группе B лидирует сборная Таити.

Добавим, что матчи победителей двух групп пройдут 28 августа и 5 сентября.

Веллингтон (Новая Зеландия)

Чемпионат мира

Зона Океании

3-й раунд

Группа A