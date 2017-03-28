Алекс Фергюсон: «МЮ» будет тяжело занять место в топ-4, Лига Европы куда лучший шанс выйти в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон дал совет нынешнему наставнику «красных дьяволов» Жозе Моуринью, а также прокомментировал выступление своей бывшей команды в нынешнем сезоне.

«На самом деле, Моуринью просто не повезло. Во многих матчах его команда должна была побеждать, особенно это касается домашних игр. Если бы «Юнайтед» заработал по три очка в каждой встрече, в которой упустил победу, клуб находился бы в лидерах турнирной таблицы, и представлял большую угрозу для любой команды. У меня на этот счет нет никаких сомнений. К тому же, сезон еще не закончился, впереди много матчей.

Да, «МЮ» выиграл Кубок Лиги, продолжает выступать в Лиге Европы. Думаю, у команды есть все, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что касается Премьер-лиги, то вы и сами видите, что в этом сезоне чемпионат превратился в настоящую битву. Конечно, «Манчестеру» будет очень тяжело занять место в топ-4. Да, они могут это сделать, но я думаю, что Лига Европы куда лучшая возможность попасть в Лигу чемпионов», – приводит слова Фергюсона интернет-портал Goal.

На данный момент команда Моуринью занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав 52 очка. У клуба есть еще две игры в запасе.

В Лиге Европы «Юнайтед» предстоит провести два матча с бельгийским «Андерлехтом» в рамках четвертьфинала.