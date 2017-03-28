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«Локомотив» – СКА. Каблуков пропустит четвертый матч из-за дисквалификации

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ сообщила на своем официальном сайте, что наложила одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф на нападающего СКА Илью Каблукова.

В третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1 ОТ) форвард получил пятиминутный штраф за драку. Для хоккеиста это второй подобный штраф в сезоне, поэтому он был дисквалифицирован на четвертую игру серии. Впервые Каблуков получил пятиминутное удаление 1 февраля в матче регулярного чемпионата против магнитогорского «Металлурга» (4:5 Б) за атаку в область головы и шеи.

Напомним, в третьей игре против «Локомотива» Каблуков подрался с капитаном железнодорожников Стаффаном Крунваллем. По ходу встречи пятиминутные штрафы за драки получили шесть хоккеистов обеих команд. Кроме Каблукова и Крунвалля это Макс Тальбо, Якуб Накладал, Александр Хохлачев и Егор Рыков.

Счет в серии между СКА и «Локомотивом» – 3-0 в пользу армейцев. Четвертый матч серии состоится 29 марта в Ярославле. Начало встречи в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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Матч

Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Красковский 17:10 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов (Коскиранта), 65:58 (1:2).

Место и дата

27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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