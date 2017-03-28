Сергей Устюгов: Сезон не закончен, главные старты еще впереди

Лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою третью победу на чемпионате России.

- Сегодня выходил на старт, и у меня не было желания бежать. Сегодня катали лыжи с Турышевым и отдали ему лучшую пару, я бежал на его лыжах. Но у него гонка, похоже, не задалась. Сегодня наш персонал сработал на отлично, они выкладываются, как и мы на гонках. 70% успеха – это хорошо подготовленные лыжи. На это трассе я бегал первый раз, она специфическая. Здесь подъем, длинный спуск, можно восстанавливаться. Но то, что дома, в родном округе и городе – конечно, ощущается.

Сезон не закончен, еще главные старты впереди – командный спринт и эстафета. Я думал подвести себя к эстафетам, но пошло так, что почувствовал форму. Но на чемпионате России самые главные – командные гонки, поэтому важно восстановится. Ехал сюда, знал, что конкуренция будет очень высокая, потому что многие ребята готовились именно к чемпионату России, не у всех была возможность выступать на Кубках и чемпионате мира. Я рад, что у меня сохранилась такая форма, и я выхожу на старт и могу составить им конкуренцию и выигрывать. Наверно, форма держится. Я приехал домой 14 марта, выполнял не весь тренировочный план, тренировался в расслабленном режиме. Вчера я и вовсе не смог выйти на тренировку. Думал, что сегодня будет трудно, так и получилось. Но рад, что все так сложилось, - цитирует Устюгова «Весь спорт».

Напомним, что сегодня Устюгов одержал победу в гонке на 15 километров свободным стилем на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Ранее 24-летний лыжник завоевал золото на первенстве страны в скиатлоне и спринте.