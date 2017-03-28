Михаэль Баллак: Будущее Озила в «Арсенале», возможно, зависит от Венгера

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о будущем полузащитника Месута Озила в «Арсенале».

«Трудно сказать, стоит ли ему оставаться в клубе. Он играл в «Реале» и «Арсенале», знает, что такое премьер-лига и примера, на этой основе у него сформировались собственные ощущения и опыт.

Не так много клубов, куда он может пойти, и кто его может позволить себе. Думаю, ему должно быть комфортно с решением, которое он примет.

Также ситуация зависит от Арсена Венгера. У них хорошие отношения. Возможно, поэтому он взял паузу», – приводит Sky Sports слова Баллака.

Напомним, в понедельник Озил заявил, что проведет переговоры с «Арсеналом», после чего примет решение о том, оставаться в клубе или нет.

Действующий контракт Озила с «Арсеналом» истекает в 2018 году.