Свитов сыграет в третьем матче серии с «Магниткой»
Форвард «Ак Барса»
Александр Свитов примет участие в третьем матче финальной серии плей-офф
Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает «БИЗНЕС Online».
Капитан команды был выведен из списка травмированных и впервые с 17 марта выйдет на лед.
Отметим, что после двух гостевых матчей с «Магниткой» лазарет «Ак Барса» пополнился тремя игроками – травмы получили форварды Денис Голубев, Дмитрий Архипов и защитник Михал Йордан.
Напомним, два матча в Магнитогорске остались за хозяевами (2:1 OT, 2:0), которые ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.
Третий матч пройдет 28 марта на «Татнефть Арене» в Казани.
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