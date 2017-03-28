Свитов сыграет в третьем матче серии с «Магниткой»

Форвард «Ак Барса» Александр Свитов примет участие в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает «БИЗНЕС Online».

Капитан команды был выведен из списка травмированных и впервые с 17 марта выйдет на лед.

Отметим, что после двух гостевых матчей с «Магниткой» лазарет «Ак Барса» пополнился тремя игроками – травмы получили форварды Денис Голубев, Дмитрий Архипов и защитник Михал Йордан.

Напомним, два матча в Магнитогорске остались за хозяевами (2:1 OT, 2:0), которые ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.

Третий матч пройдет 28 марта на «Татнефть Арене» в Казани.