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Робер Пирес: Мбаппе не нужно переходить в «Реал», лучше остаться в «Монако» еще на пару лет

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес заявил, что не советует полузащитнику «Монако» Киллиану Мбаппе переходить в «Реал».

«Конечно, Мбаппе можно сравнить с Анри. Он быстрый, техничный и грамотный игрок.

Он очень хорош, но все еще молод. Думаю, лучшим для него будет продолжать играть еще пару лет за «Монако».

Ему не нужно переходить в «Реал». Эта команда одна из лучших в мире, но там придется столкнуться с сильным давлением», – приводит Marca слова Пиреса.

Напомним, в нынешнем сезоне 18-летний Мбаппе забил 19 голов во всех турнирах за «Монако», в том числе по голу в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:5, 3:1).

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