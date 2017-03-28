Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезоне
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, когда планирует вернуться к работе.
- Что касается моего возвращения к работе, то это не только от меня зависит. Если бы это зависело только от меня, то я бы говорил о следующем сезоне. Параллельно совершаю огромный объем действий, направленных на саморазвитие, – цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года.
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