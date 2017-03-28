Орловский сразится с Тыбурой на турнире UFC в Сингапуре

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский свой следующий бой в UFC проведет 17 июня в Сингапуре.

В рамках турнира UFC Fight Night 111 он сразится против поляка Марчина Тыбуры.

Орловский за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел 14 поражений. На данный момент он имеет серию из четырех поражений кряду. Свой последний бой он проиграл в поединке против француза Фрэнсиса Нганноу нокаутом.

Тыбура является бывшим чемпионом М-1 в тяжелом весе. За карьеру провел 17 боев, одержал 15 побед и потерпел два поражения.