Серия Mitjet Series Russia выступит в качестве поддержки Гран-при России в Сочи

В рамках Гран-при России в Сочи пройдет гонка серии Mitjet, которая выступит в качестве гонки поддержки российскому этапу Формулы-1.

В 2016 году спортпрототипы Mitjet также поддержали Гран-при России. Признав прошлогоднее сотрудничество успешным, Mitjet Series Russia и Формула-1 подписали партнерское соглашение и в 2017 году.

«Мы второй год подряд выступим в качестве гонки поддержки на Гран-при Сочи, что говорит о признании серии Mitjet со стороны менеджмента Формулы-1. Мы, безусловно, рады сотрудничеству с лучшим автоспортивным проектом мира. Опыт прошлогоднего сотрудничества на сочинском Гран-при дал нам большую пищу для размышлений.

Уверен, что за прошедший год российская серия Mitjet сделала большой шаг вперед. Я рад тому факту, что зрители на отечественном этапе Формулы-1 смогут увидеть в деле и российскую серию, которая сейчас стремительно набирает обороты по всему миру. Для Mitjet – это очередной вызов, который мы с радостью принимаем», – приводит «Газета.Ru» владелец российской серии Mitjet Сергей Егоров.

Mitjet 2L – популярная гоночная серия, которая была создана французским гонщиком Жан-Филиппом Дайро в 2012 году. Машины Mitjet представляют из себя 750-килограммовые заднеприводные спортпрототипы с двухлитровым мотором мощностью 230 лошадиных сил.