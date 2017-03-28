Неймар заверил болельщиков «Барселоны», что Месси продлит контракт с клубом

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, как обстоят дела с продлением контракта его партнера по клубу Лионеля Месси, а также прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Месси подпишет новый контракт с «Барселоной», потому что «Барселона» – это он, а он – это «Барселона». Думаю, мы сможем выиграть требл в этому году. Команда сфокусирована именно на этом.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Всю жизнь я мечтал играть за «Барселону». Для меня нет ничего важнее. Переход в «Барселону» – лучшее, что случилось со мной», – приводит слова бразильца интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов выложить за Неймара 200 млн евро.