Анжелик Кербер: Я знала, что Одзаки хорошо двигается и возвращает много мячей

Первая ракетка мира Анжелик Кербер подвела итоги матча с Рисой Одзаки из Японии (6:2, 6:2), что позволило ей выйти в ¼ финала Miami Open.

«Она провела хороший турнир: пробилась через квалификацию и победила хороших игроков.

Я разговаривала со своей командой и знала, что она хорошо двигается и возвращает много мячей. Я старалась показать свой теннис и сыграть агрессивно», – приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

Напомним, в ¼ финала соперницей Кербер станет Винус Уильямс, которая выбила из борьбы Светлану Кузнецову.

Счет личных встреч Кербер и Уильямс-старшей – 4:2 в пользу немецкой теннисистки. В последний раз они играли в прошлом году на Уимблдоне, и Кербер одержала победу, выиграв оба сета со счетом 6:4.