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Алексей Гасилин: В «Амкар» я шел не за деньгами, просто хотел играть

Источник:  BobSoccerКомментарии

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, почему решил перейти в пермский клуб.

- Конечно, после Санкт-Петербурга – самого красивого города мира – меня трудно чем-то удивить, но Пермь мне очень нравится. Раньше жил на базе, где оставался после тяжелых тренировок, чтобы не тратить время на дорогу. Сейчас снимаю квартиру. У меня в Перми родственники, скучно не бывает. Мы часто вместе выходим ужинать. Мне здесь комфортно! Это важно для того, чтобы показывать хороший футбол. Отличная атмосфера и в команде. Я очень быстро влился в коллектив! «Амкар» - одна большая семья, которая делает одно дело. Это и есть залог нашего успеха. 

Гаджи гаджиев как отец для всех нас. Даже когда он что-то говорит всей команде, мне кажется, он обращается лично ко мне!

Меня приглашали топовые клубы с хорошей историей, становившиеся чемпионами страны. Были интерес со стороны команд второй восьмерки, но я выбрал «Амкар». И не жалею об этом: я шел не за деньгами, а туда, где в меня будут верить, где я буду играть. Это намного важнее, - цитирует Гасилина Bobsoccer.

Напомним, 24 февраля Гасилин подписал с «Амкаром» контракт на 3,5 года. В сезоне-2016/17 форвард провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0).

Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов. 


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