Гендиректор «Югры»: Мы готовы улучшить свои результаты в КХЛ
Генеральный директор «Югры»
Василий Филипенко высказался о возможном выходе клуба из участников чемпионата
КХЛ.
«Для нас все эти разговоры совершенно непонятны, с позиции клуба мы полностью готовы не просто играть в КХЛ в следующем сезоне, а даже улучшить все свои результаты.
Финансовые все возможности у клуба есть, насколько вы знаете, мы всегда выполняем все регламенты, никаких историй с задержками зарплаты, если помните, у нас даже не было», – приводит «Р-Спорт» слова Филипенко.
Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ могут покинуть «Медвешчак», «Металлург» (Новокузнецк) и «Югра».
В сезоне 2016/2017 «Югра» финишировала в регулярном чемпионате КХЛ на 13-м месте Восточной конференции.
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