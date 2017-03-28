Гендиректор «Югры»: Мы готовы улучшить свои результаты в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о возможном выходе клуба из участников чемпионата КХЛ.

«Для нас все эти разговоры совершенно непонятны, с позиции клуба мы полностью готовы не просто играть в КХЛ в следующем сезоне, а даже улучшить все свои результаты.

Финансовые все возможности у клуба есть, насколько вы знаете, мы всегда выполняем все регламенты, никаких историй с задержками зарплаты, если помните, у нас даже не было», – приводит «Р-Спорт» слова Филипенко.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ могут покинуть «Медвешчак», «Металлург» (Новокузнецк) и «Югра».

В сезоне 2016/2017 «Югра» финишировала в регулярном чемпионате КХЛ на 13-м месте Восточной конференции.