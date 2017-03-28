Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Гасилин: На матч с «Зенитом» был особый настрой. На «Спартак» настроюсь еще больше

Источник:  BobSoccerКомментарии

Форвард «Амкара» Алексей Гасилин поделился воспоминаниями о победе над «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России (1:0).

- Ну мы же не Лигу чемпионов выиграли! Да, день получился удачным, но уже на следующее утро мы приступили к подготовке к матчу с «Томью». Нельзя жить всю жизнь одной, пусть даже яркой победой. Да, «Зенит» - команда европейского уровня, выиграть у которой очень приятно, но так же приятно было бы обыграть «Томь» и любую другую команду премьер-лиги.

- Для вас тот матч был особенным?
- Конечно! Победить действительно очень хотелось. Не потому, что это «Зенит» - я не собирался никому ничего доказывать. Просто настрой был особый. И скажу так: на «Спартак» настроюсь еще больше! - цитирует Гасилина BobSoccer.

Напомним, матч между «Амкаром» и «Зенитом» состоялся 12 марта в Перми и завершился победой подопечных Гаджи Гаджиева со счетом 1:0. Единственный гол забил Роланд Гиголаев. Гасилин в том матче отыграл 60 минут. После перехода в пермский клуб воспитанник «Зенита» принял участие в трех играх чемпионата России. Контракт игрока с «Амкаром» действует до лета 2020 года.

Пермяки после 20 туров занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 30 очков. В следующем туре «Амкар» примет на стадионе «Звезда» «Терек». Игра состоится 2 апреля и начнется в 13:30.

Турбин объяснил решения не в пользу «Зенита». И признал ошибку. Вы согласны?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Тарханов: Павлюченко будет готов выйти на замену в матче с «Анжи»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающий Роман Павлюченко может помочь команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи».Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»Куда пропал Новосельцев? О том, что происходит с карьерой защитника «Зенита»«Советский спорт» - о том, что происходит с карьерой защитника «Зенита».Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 мартаЦеремония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком состоится 30 марта, сообщается на официальном сайте клуба.РФПЛ допустила «Казань Арену» к проведению матчейКомиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила проводить матчи чемпионата России на «Казань Арене», говорится в сообщении официального сайта лиги.Классон – лучший футболист «Краснодара» в феврале–мартеБолельщики признали новичка «Краснодара» шведа Виктора Классона лучшим игроком команды по итогам февраля-марта 2017 года.Алексей Гасилин: В «Амкар» я шел не за деньгами, просто хотел игратьНападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, почему решил перейти в пермский клуб.Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезонеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, когда планирует вернуться к работе.«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика из Красноярского края, пригласив его на базу клуба«Локомотив» исполнил мечту девятилетнего болельщика Ярослава из поселка Инголь Красноярского края.Леонид Слуцкий: На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсьБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в настоящее время.Факундо Пирис: Уже четвертый год встречаю день рождения в РоссииПолузащитник «Терека» Факундо Пирис, отмечающий в понедельник свой 27-й день рождения, рассказал о своей карьере и жизни в России.«Галатасарай» интересуется Тошичемй полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛ«Начал считать потери мяча. К 23 секунде их было уже семь». В защиту судей РФПЛПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко – о возможном отстранении арбитра Игоря Федотова и многом другом.«Урал» разгромил «Пафос» на кипрском сборе«Урал» на Кипре взял верх над местной командой «Пафос» (4:1) в контрольном матче.Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезонаПредседатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко подтвердил факт отстранения арбитра Игоря Федотова.«Анжи» обыграл «Легион-Динамо» в контрольном матче«Анжи» в контрольном матче взял верх на другим махачкалинским клубом «Легион-Динамо» (1:0), выступающим в зоне «Юг» ПФЛ.Сочинский стадион «Фишт» следующей зимой может принять матчи клубов РФПЛСтадион «Фишт» в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018, сообщил руководитель арены Олег Кравченко.ЦСКА вновь отдал нападающего Алиева в аренду в Швецию (фото)ЦСКА отдал нападающего Алибека Алиева в аренду клубу ГАИС, выступающему во втором по силе дивизионе Швеции.Александр Самедов: Глупо о чем-то жалетьАлександр Самедов: Глупо о чем-то жалетьВ интервью «ССФ» Александр Самедов рассказал о мотиваторе Каррере, шутнике Божовиче и амбициозном Черчесове.«Краснодар» летом расстанется с Быстровым«Краснодар» по окончании сезона расстанется с полузащитником Владимиром Быстровым, сообщил в своем твиттере краснодарский журналист Артур Каратай.Георгий Черданцев: Без свободной конкуренции с иностранцами российские игроки не будут прогрессироватьКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.
Футбол
Сергей Прядкин: Свист в адрес футболистов сборной России неприятен
Хоккей
Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансирование
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока
Бокс
Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 мая
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Алексей Гасилин
Алексей Гасилинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости