Алексей Гасилин: На матч с «Зенитом» был особый настрой. На «Спартак» настроюсь еще больше

Форвард «Амкара» Алексей Гасилин поделился воспоминаниями о победе над «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России (1:0).

- Ну мы же не Лигу чемпионов выиграли! Да, день получился удачным, но уже на следующее утро мы приступили к подготовке к матчу с «Томью». Нельзя жить всю жизнь одной, пусть даже яркой победой. Да, «Зенит» - команда европейского уровня, выиграть у которой очень приятно, но так же приятно было бы обыграть «Томь» и любую другую команду премьер-лиги.

- Для вас тот матч был особенным?

- Конечно! Победить действительно очень хотелось. Не потому, что это «Зенит» - я не собирался никому ничего доказывать. Просто настрой был особый. И скажу так: на «Спартак» настроюсь еще больше! - цитирует Гасилина BobSoccer.

Напомним, матч между «Амкаром» и «Зенитом» состоялся 12 марта в Перми и завершился победой подопечных Гаджи Гаджиева со счетом 1:0. Единственный гол забил Роланд Гиголаев. Гасилин в том матче отыграл 60 минут. После перехода в пермский клуб воспитанник «Зенита» принял участие в трех играх чемпионата России. Контракт игрока с «Амкаром» действует до лета 2020 года.

Пермяки после 20 туров занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 30 очков. В следующем туре «Амкар» примет на стадионе «Звезда» «Терек». Игра состоится 2 апреля и начнется в 13:30.

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