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«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» при поддержке движения «Россия любит футбол» и Российского футбольного союза начинает акцию в поддержку национальной сборной России по футболу. 

Если вы любите футбол, если верите в то, что наша сборная способна на большее, если готовы поддерживать национальную команду не только в дни побед, - тогда присоединяйтесь к нашей акции и примите участие в фотоконкурсе в поддержку сборной России.

Стать участником фотоконкурса очень легко: нужно только сделать снимок того, как вы или ваши друзья поддерживаете сборную России и разместить его в социальных сетях с хэштегом #поддержимсборную .

Итоги первого этапа фотоконкурса будут подведены 30 марта. Победители и самые активные участники получат призы от «Советского спорта».


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