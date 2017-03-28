«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной России

«Советский спорт» при поддержке движения «Россия любит футбол» и Российского футбольного союза начинает акцию в поддержку национальной сборной России по футболу.



Если вы любите футбол, если верите в то, что наша сборная способна на большее, если готовы поддерживать национальную команду не только в дни побед, - тогда присоединяйтесь к нашей акции и примите участие в фотоконкурсе в поддержку сборной России.

Стать участником фотоконкурса очень легко: нужно только сделать снимок того, как вы или ваши друзья поддерживаете сборную России и разместить его в социальных сетях с хэштегом #поддержимсборную .

Итоги первого этапа фотоконкурса будут подведены 30 марта. Победители и самые активные участники получат призы от «Советского спорта».



