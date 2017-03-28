Слепов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России
Биатлонист Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург и Владимирскую область, выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Увате.
Слепов допустил три промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Павел Магазеев с одним промахом. Тройку замкнул Евгений Петров.
Чемпионат России по биатлону
Уват
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Алексей Слепов
2. Павел Магазеев
3. Евгений Петров
4. Семен Сучилов
5. Сергей Клячин
6. Сергей Максимцов
7. Юрий Шопин
8. Вадим Филимонов
9. Тимур Махамбетов
10. Александр Мингалев
10. Александр Поварницын