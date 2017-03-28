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Слепов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Биатлонист Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург и Владимирскую область, выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Увате.

Слепов допустил три промаха на четырех огневых рубежах.  

Второе место занял Павел Магазеев с одним промахом. Тройку замкнул Евгений Петров.

Чемпионат России по биатлону

Уват (Тюменская область)

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург — Владимирская область) — 50:40.4 (3)

2. Павел Магазеев (Республика Мордовия — Санкт-Петербург) +4.4 (1)

3. Евгений Петров (Республика Мордовия — Чувашская Республика) +1:09.7 (1)

4. Семен Сучилов (ХМАО) +1:21.4 (2)

5. Сергей Клячин (Пермский край) +1:24.1 (3)

6. Сергей Максимцов (Томская область — Новосибирская область) +1:29.6(2)

7. Юрий Шопин (Ульяновская область) +1:37.4 (2)

8. Вадим Филимонов (ХМАО) +1:40.2 (1)

9. Тимур Махамбетов (Красноярский край) +1:41.2 (2)

10. Александр Мингалев (Тюменская область) +2:00.9 (0)

10. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) +2:00.9 (2)

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