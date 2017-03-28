Алексей Слепов: Медаль чемпионата России можно взять и с десятью промахами

Победитель индивидуальной гонки на чемпионате России Алексей Слепов рассказал о своих проблемах со стрельбой.

- Думаю, что медаль чемпионата России можно взять и с десятью промахами, если иметь супербыстрые лыжи. В принципе они у меня есть, но, видимо, соперники тоже не спят, тренируются постоянно, не дают мне расслабляться. Три промаха, конечно, лучше чем шесть в преследовании. Конечно, можно бегать и вообще без промахов, но без промахов не всегда получается. Я планирую завтра пробежать две эстафеты, а потом еще в Тюмени побегать.

В выходной я сходил в баню с питерской командой, немного отдохнул, поэтому начал сегодня не быстро. А так здоровье есть, не жалуюсь и всем советую вставать с диванов и начинать заниматься зарядкой, - цитирует Слепова СБР.

напомним, что слепов допустил три промаха, но все равно выиграл индивидуальную гонку. Второе место занял Павел Магазеев с одним промахом. Тройку замкнул Евгений Петров.