Австралия победила ОАЭ в отборе к ЧМ-2018
Сборная Австралии
выиграла у ОАЭ (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Sydney
Football Stadium в Сиднее.
В первом тайме счет открыл полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн, а после перерыва окончательный счет установил полузащитник «Ингольштадта» Мэтью Лекки.
Австралия набрала 13 очков и догнала лидирующих в группе B Саудовскую Аравию и Японию, которые свои матчи седьмого тура проведут также во вторник.
Напомним, по две команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир.
Команды, занявшие третьи места, определят команду, которая сыграет в стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ.
Сидней (Австралия)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Зона Азии
3-й раунд
Группа B
7-й тур
Австралия – ОАЭ – 2:0
(1:0)
Голы: Ирвайн, 6. Лекки, 78.