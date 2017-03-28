Австралия победила ОАЭ в отборе к ЧМ-2018

Сборная Австралии выиграла у ОАЭ (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года на Sydney Football Stadium в Сиднее.

В первом тайме счет открыл полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн, а после перерыва окончательный счет установил полузащитник «Ингольштадта» Мэтью Лекки.

Австралия набрала 13 очков и догнала лидирующих в группе B Саудовскую Аравию и Японию, которые свои матчи седьмого тура проведут также во вторник.

Напомним, по две команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир.

Команды, занявшие третьи места, определят команду, которая сыграет в стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ.

Сидней (Австралия)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Зона Азии

3-й раунд

Группа B

7-й тур

Австралия – ОАЭ – 2:0 (1:0)

Голы: Ирвайн, 6. Лекки, 78.