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Деян Ловрен: Думаю, игроки «Ливерпуля» встретили бы Перишича с распростертыми объятьями

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал информацию о возможном приходе в английский клуб своего партнера по сборной Хорватии Ивана Перишича.

«Было бы здорово, поскольку Иван входит в число лучших игроков планеты. Думаю, игроки «Ливерпуля» встретили бы его с распростертыми объятьями. Но, честно говоря, я не знаю, что думает на этот счет руководство», – приводит слова Ловрена интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что на хавбека «Интера» также претендует «Манчестер Юнайтед», а наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью вылетел просмотреть игру Перишича на одном из матчей сборной Хорватии.

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