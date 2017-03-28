Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин возглавил «Югру», сообщает официальный сайт клуба.

Помогать ему будет Николай Борщевский. Тренером вратарей «Югры» остается Андрей Зуев. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.

С 2015 по 2017 годы Захаркин был наставником «Салавата Юлаева». В сезоне-2016/2017 уфимский клуб вышел в плей-офф с шестого места в Восточной конференции КХЛ, где в первом раунде уступил «Ак Барсу» и выбыл из борьбы за главный трофей КХЛ.

Игорь Захаркин дважды выиграл Кубок Гагарина: первый - с ХК «Салават Юлаев» в сезоне 2010/11, второй – с питерским СКА в сезоне 2014/15, а также становился чемпионом мира со сборной России в 2008 и 2009 годах. Все победы были одержаны в тандеме с Вячеславом Быковым.

– Не буду скрывать, вариантов было несколько, но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону! В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование. А неудовлетворительный результат нам предстоит исправить в следующем сезоне. Мы – молодой клуб, но у нас уже появился повод для гордости. На сегодняшний день шестеро наших молодых игроков вызваны в юниорскую сборную России. Из них четверо «Мамонтов Югры» готовятся к юниорскому чемпионату мира! Как сказала губернатор Наталья Владимировна Комарова на нашем юбилее: «Югра на площадке, Югра в движении к цели!». Клуб развивается, а, значит, громкие победы будут и на нашей площадке. Спасибо правительству нашего округа и болельщикам «Югры» за поддержку, – сказал генеральный директор «Югры» Василий Филипенко.

