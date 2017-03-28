Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 мая

Как сообщает официальный сайт компании «Мир бокса», 20 мая в Ростове-на-Дону состоится реванш между российским боксером первого тяжелого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым и 36-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

Отмечается, что этот поединок станет главным событием вечера профессионального бокса. Также сообщается, что на кону боя будет стоять чемпионский пояс WBC Silver, принадлежащий Кудряшову.

Бой Кудряшов – Дуродола также получил статус финального элиминатора, а его победитель будет обязан встретиться с чемпионом мира по версии WBC.

«Я очень хотел этот реванш. Это было важно для нас. Теперь все в руках Димы», – заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Я ооочень хотел этот реванш!!! Это было важно для нас! Теперь всё в руках Димы pic.twitter.com/ifDxqug9ES — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 28 марта 2017 г.

Добавим, что в первом бою, который состоялся 4 ноября в Казани, Кудряшов уступил во втором раунде, потерпев первое и пока единственное поражение на профессиональном ринге.