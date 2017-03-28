Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВИДЕО ДНЯ: Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Это произошло во время поединка чемпионата штата Кариока между командами «Фламенго» и «Васку да Гама». Пострадал от действий арбитра известный нападающий Луис Фабиано.

Сначала 36-летний ветеран бразильского футбола и правда фолил – подкатился под убегавшего к воротам соперника сзади. За это нарушение форвард получил желтую карточку, с которой не был согласен.

Нападающий, споря с арбитром, слегка соприкоснулся с ним грудью, после чего судья отшатнулся нападающего, делая вид что получил серьезный толчок – едва не упал. За это «нарушение» Фабиану получил прямую красную карточку и вынужден был со скандалом покинуть поле.

Видео на своем сайте опубликовал футбольный клуб «Васко да Гама». Матч же завершился со счетом 2:2.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самый оригинальный стадион в мире. Он удивит вас больше, чем арена в ПетербургеСамый оригинальный стадион в мире. Он удивит вас больше, чем арена в ПетербургеСтадион «Зерао» находится в Бразилии и известен тем, что делит земной шар на две части.Роман Асхабадзе: Считаю нецелесообразным приглашение иностранных судейБывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе против приглашения иностранных арбитров для обслуживания матчей РФПЛ.Экс-голкипером «Фламенго», который скормил собакам любовницу, после выхода на свободу интересуются десять клубовБывший вратарь бразильского футбольного клуба «Фламенго» Бруно Фернандеш, отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, которую скормил собакам, вышел на свободу и готов продолжить карьеру.Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».17-летний бразилец Гальван перейдет в «Реал»Полузащитник «Сан-Паулу» Аугусту Гальван станет игроком мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.Бывший защитник «Кубани» вернулся в «Шапекоэнсе»Защитник «Кубани» Аподи продолжит карьеру в «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году.«На мотоцикле подъехали двое, вытащили оружие. Я резко от них рванул»«На мотоцикле подъехали двое, вытащили оружие. Я резко от них рванул»Игрок бразильского клуба «Витория» Тимур Хаджимурадов рассказал, как чуть не стал жертвой грабителей, и что вообще происходит в стране.Бразильская реальность: после стрельбы перед матчем «Фламенго» погиб болельщикБразильская реальность: после стрельбы перед матчем «Фламенго» погиб болельщикБразильское класико «Ботафого» – «Фламенго» (1:2) завершилось трагедией: один из болельщиков погиб в результате столкновений перед матчем.В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и «Фламенго» застрелен один человек (видео)В Рио-де-Жайнеро произошли неоднократные стычки между болельщиками «Ботафаго» и «Фламенго», в результате которых застрелен один человек и около десяти ранено, сообщает Globo.ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильца КлайсонаПолузащитник «Понте Преты» Клайсон может продолжить карьеру в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Ролим Кармо.«Реал» поборется с «Барселоной» за молодого форварда «Фламенго»«Реал» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Винисиусу Жуниору, сообщает Diario Gol.«Ювентус» договорился о переходе защитника «Сан-Паулу» ЛянкоЗащитник «Сан-Паулу» Лянко летом станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора годаПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евроКрайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.Полузащитник «Сантоса» Тьяго Майя: Предложение «Зенита» было заманчивым, но я не хотел играть в снегуПолузащитник «Сантос» Тьяго Майя объяснил, почему отказался зимой переходить в петербургский «Зенит».Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.Китайские тугодумы и пропавший тренер. Истории трансферного окна из БразилииКитайские тугодумы и пропавший тренер. Истории трансферного окна из Бразилии«Советский спорт» рассказывает об историях, происходящих в Бразилии во время трансферного окна.«Предатель? Критика будет всегда». Как Ромуло стал популярнее Луиса Адриано«Предатель? Критика будет всегда». Как Ромуло стал популярнее Луиса АдрианоВ понедельник экс-полузащитник «Спартака» Ромуло наконец-то был официально представлен в качестве игрока «Фламенго».«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.
MMA
Орловский сразится с Тыбурой на турнире UFC в Сингапуре
Футбол
Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезоне
Футбол
Алекс Фергюсон: «МЮ» будет тяжело занять место в топ-4, Лига Европы куда лучший шанс выйти в Лигу чемпионов
Лыжный спорт
Устюгов завоевал третье золото чемпионата России в Ханты-Мансийске
все новости
Луис Фабиано
Луис Фабиановсе новости
Чемпионат Бразилии по футболу
Чемпионат Бразилии по футболу
арбитр
арбитр